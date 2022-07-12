英皇推廣本地音樂劇 楊政龍：培育有潛質年輕音樂劇演員 (20:30)

英皇娛樂聯同爆炸戲棚今天（12日）於即將落成啟用的「爆炸戲棚劇場」舉行媒體發布會，宣布原創音樂劇《我們的青春日誌》將成為香港首個長壽音樂劇，而劇場的誕生亦為推廣本地音樂劇發展及青年創作人提供據點及空間，將舞台劇文化推廣至大眾。英皇娛樂副主席楊政龍、行政總裁許佩斯與英皇娛樂演唱會部策劃及總監馮貽柏亦有出席發布會。

楊政龍在致辭中提及：「作為一家娛樂公司，除了為觀眾提供歌、影、視、舞台劇等多元娛樂表演外，我們亦一向熱衷於創新及推動本土娛樂文化產業的可持續發展，致力培育本土青年創作人及藝術工作者，確立香港作為中外文化藝術交流中心的定位。通過此次與爆炸戲棚的合作，我們希望培育更多有潛質的年輕音樂劇演員，以及專業的台前幕後團隊，讓《我們的青春日誌》音樂劇作為一個橋樑，支持鼓勵更多不同的劇種或劇目向長壽劇方向發展，慢慢將舞台劇變成香港的主流文化之一。」

爆炸戲棚藝術及製作總監陳恩碩在會上表示，當日為這個破天荒的企劃四出叩門籌集資金，幸得英皇娛樂支持，擔任爆炸戲棚以外的出品人之一，才能有機會讓香港史上首個長壽音樂劇順利誕生，漸漸將「入劇場」變成香港市民生活的一部分。

《我們的青春日誌》結合西方音樂劇創作手法、香港本土故事背景、具共鳴的青春校園故事。講述注重名利的著名教育家嚴麗珍校長在退休前一年，希望借助中六精英班學生的大學入學率來換取榮休的冠冕，因此對他們展開魔鬼式的特訓。然而，年輕的學生們有着自己對夢想、愛情和人生的追求，剛好跟嚴校長的價值觀背道而馳。學生終於抵受不住壓力，向嚴校長作出反擊，一直不惜一切在教育界向上攀爬的嚴校長跌進了人生的谷底，再重遇生活樸素但活得開心的初戀情人，才驚覺自己從來沒有好好的生活過……

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（即時娛樂）