I SWIM︱吳海昕不慎跌落水 呂爵安急上前英雄救美 (16:05)

ViuTV原創劇《I SWIM》今晚（13日）播出第3集，飾演Miss翁的吳海昕將有落水情節，李馬榮（呂爵安飾）英雄救美將她救起。吳海昕現實中不諳水性，埋位前與導演多次視察環境。她說︰「我事前做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令我安心拍攝。這個泳池大概有3米深，對於不會游水的人來說是幾驚的，我們之前排得很足，大概跌了50幾次。如果不可以一Take過就會很浪費時間，因為要吹乾頭髮重拍，加上我不想吹那麼多次頭髮，所以拍攝時也有些緊張，是我拍全套劇最驚的一幕。」

吳海昕順利完成拍攝。導演一停機，呂爵安立即游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外。吳海昕上水後自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨。吳海昕說︰「我心跳加速到爆燈，現在像練完水，腦袋一片空白。」談到「英雄救美」場面，呂爵安笑言︰「當時場面混亂，我未及了解，吳海昕已被救上岸。因為她很『浮』，我都未抱到，她已經上了水。今次拍這部劇，我都狂操，加上怕受傷，所以一有時間就要做運動。今次拍攝的運動量很大，但返工可以做運動，覺得自己身體好了。」

（即時娛樂）