回歸｜汪明荃客串令拍攝更順利 監製︰大家更集中精神 (17:00)

無綫劇集《回歸》昨晚的劇情講述汪明荃（阿姐）飾演的「大灣區青年創業比賽」永遠榮譽會長鍾慧芬，逮到區家健（周嘉洛飾）、凌巧瑤（陳嘉慧飾）、陳智斌（林正峰飾）及關東海（林智樂飾）遲到。當區家健要求網開一面時，阿姐即義正詞嚴訓斥他們︰「規矩定咗出嚟就要遵守，如果對你哋破例，對其他守時嘅參賽者咪好唔公平？守時係做人處世最基本禮貌，一個冇時間觀念嘅人亦好難創業成功！時間觀念係人嘅責任感、個人信用同自律能力。」由於阿姐出名守時，由她說出相關台詞自然更具說服力。

監製林志華透露當初構思角色時第一時間想到阿姐，他回憶當日提出請求時戰戰兢兢︰「嗰時疫情嚴峻，阿姐盡量減少工作量，我亦冇辦法親身邀請佢，只能透過電話聯絡佢經理人。佢哋問咗我一啲關於角色嘅嘢同工作時間，冇幾耐就打番電話畀我話應承幫我做。」林志華指阿姐認真做足所有事前工夫：「佢戲分唔多，但佢每一套衫、每個造型都會特別安排時間返嚟試清楚。有阿姐喺度嘅場面，所有嘢都會加倍順利，一來佢冇NG咁滯，二來阿姐喺度，大家好自然更加集中精神，雖然平時都已經好集中。」

戴祖儀拍攝與周嘉洛的一場爭的士戲時氣勢十足，林志華讚他們十分用心︰「嘉洛真係好勤力，冇得瞓咁滯，但佢完全冇降低對自己嘅要求，佢同戴祖儀都係年輕人，好熟悉年輕人嘅世界，佢哋會喺現場度啲潮啲嘅對白加落劇本，令件事更有時代感同趣味。佢哋私下又成日排練，令到鬥嘴嘅節奏出到嚟好有趣。佢哋各自有自己嗰團火，撞埋之後好有火花。」

（即時娛樂）