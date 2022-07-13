余香凝跟吳澋滔拍親熱戲已是底線 預告孖老公入場收看 (18:34)

余香凝今天（13日）到戲院出席其主演電影《心裏美》的學生打氣場謝票活動，她表示《心》片將於本月19日首映，獲屋企總動員支持，老爺、奶奶也表示要捧場，她說：「這是一部闔家歡電影，大人和小朋友都適合看。」

余香凝戲中除了與吳岱融有段感人父女情外，與王浩信也有感情線，雖然首次合作，但她盛讚這位拍檔是位好演員，為自己首次擔正的電影做足功課，她說：「很記得我們在銅鑼灣鬧市拍攝一場情緒戲，當時我拍到有點迷失，但他在旁就像老師一樣，不斷聲音導航帶我入戲，我還太投入不慎踏出馬路，差點給車撞倒，幸浩信及時把我拉回來。」余香凝表示浩信因在內地工作，首映禮也未能出席，笑指最好報答對方救命之恩的方法，就是揹起所有的宣傳和謝票工作。

談到暑假檔期有3部作品上映，在《七人樂隊》其中一個單元《別夜》裏，她跟吳澋滔有不少親熱場面。余香凝笑言不會推薦給老爺和奶奶看這一部，但會孖老公入場觀賞，她說：「老公知有這些場面，他很清楚和支持我每一個決定，亦很明白電影工作，是識得欣賞藝術的人，不過這次都是我最底線的底線，再來就無謂獻醜了，若子女將來問起，我會跟他們解釋這是電影藝術。」

（即時娛樂）