林嶺東遺作《七人樂隊—迷路》 首與兒子林宇軒合作 (19:12)

已故導演林嶺東（東san）生前有份執導電影《七人樂隊》中的《迷路》，故事講述已移居英國生活的夫婦帶同兒子回港過年，丈夫（任達華飾）閒逛時發現中環已面目全非，昔日與老父一起欣賞的景物已消失不見，人情味不再，他更在熟悉的故鄉迷路，找不到路會合妻兒。

林嶺東向來擅長以獨特的暴力美學拍攝犯罪動作片，但他在執導的最後一部作品卻為觀眾帶來新鮮感，訴說出一個對故鄉和父子情懷的溫情故事。他在拍攝時曾表示︰「比香港更好的地方有很多，但都沒有我對家鄉的這份感情。」他將這份感情投射在《迷路》中，即使故事只有短短10多分鐘，觀眾也能感受到他對香港的深厚感情，以及對父子之間兩代沒有宣之於口的愛意。

在選角上，林嶺東花了不少心思，他邀請了恩師鍾景輝飾演男主角的父親；任達華扮演與他性格相似，經常爆粗，但鐵漢柔情愛護家人的男主角；男主角的兒子則由親兒子林宇軒飾演。首次跟爸爸林嶺東合作，林宇軒說︰「小時候曾到片場探爸爸班，今次是第一次正式合作，我很高興能夠得到如此難得的機會。這是一個很好的回憶，10年後回看這部電影，定必是個開心的回憶。」

任達華與林嶺東相識40年，他談到和好友的最後合作時說︰「東san一直沒改變過，我未見過一個如此有熱誠的導演，一直對電影有團火。跟他拍戲會很興奮，因為他的電影永遠有種魅力。」在《迷路》與林嶺東首度結緣的龔慈恩表示，在對方身上獲益良多，「我很榮幸和高興與東san合作。他的節奏和戲劇的質感拿揑得很好，雖然只是個短時間的合作，但也學到很多」。

（即時娛樂）