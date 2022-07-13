呂爵安被批咬字不清 魏浚笙撐好友一直努力改善壞習慣 (19:50)

魏浚笙（Jeffrey）今日與袁澧林結伴出席活動，提及他在ViuTV劇集《I SWIM》中甩褲游水的一場戲時說︰「我拍攝時做足安全措施，不擔心會走光，也不尷尬，因投入了角色，就算甩褲都要衝向終點，這是選手的應有態度。」對於被指為同劇演員中最健碩一人，Jeffrey否認︰「大家看錯了，最健碩應該是邱士縉，他除下校褸的那一幕很瀟灑。」Jeffrey笑言偶然會在渴睡時望鏡抹汗，一看見自己的身材就醒神，但只限自己欣賞。

談到被讚演技自然兼搞笑，Jeffrey說︰「很開心和感恩，觀眾終於發現我的演技還可以。余浪沖是個無所謂的人，愛搞笑及要帶動氣氛，我以放鬆的態度去演。」呂爵安（Edan）被批咬字不清，Jeffrey指Edan知道自己這個問題，因此一直在努力改善，會咬住木塞讀報紙。他說︰「這是從小到大的壞習慣，非一朝一夕可改變。我拍攝時不覺得Edan咬字不清，說話也清晰，可能鏡頭放大才看到他的缺點。（Edan因咬字不清頻頻NG？）沒有，我們事前圍讀了很久，正式拍攝時很少NG。我聽到Edan講對白，我們由《膠戰》開始合作，私底下又熟，已習慣他的說話方式，所以我不可以作準。第一集是第一日拍，之後應該會愈來愈好。」

Jeffrey在劇中與袁澧林飾演情侶，兩人會有接吻場面。袁澧林表示拍攝時不尷尬。Jeffrey被問到可有向女友備案時說︰「她是我經理人，我以專業態度面對這場戲，有幾激烈，大家繼續留意吧。《I SWIM》只有10集，我的感覺是青澀。」

（即時娛樂）