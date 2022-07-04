繼COLLAR Strayz後 再有女團誕生 Lolly Talk新歌MV點擊破25萬 (20:38)

繼COLLAR和Strayz後，再有女團誕生！從《全民造星IV》中互相認識後，自組成為團隊的Lolly Talk，成員包括Ah Yo（郭曉妍）、Elka（鄭芷淇）、Meimei（曾美欣）、Sinnie（吳倩怡）、Tania（陳紀澄）、Yanny（劉綺婷）、阿蛋（黃詠霖）、妹（黃敏蕎）。繼成立YouTube channel、為電競比賽主唱主題曲後，8位成員獲樂迷支持和鼓勵。為答謝樂迷，她們以女團身分出道，並推出首支派台歌《三分甜》，截至今晚（13日）8時許，MV在YouTube點擊已逾25萬。

《三分甜》的概念就是希望Lolly Talk帶給大家的甜度不是多糖，也不是走甜，而是健健康康的三分甜。

至於MV故事概念來自中學的last day，因此Lolly Talk重返校園拍攝。其中Ah Yo和妹是今年的DSE考生，對於這個故事額外深感受，妹說：「其實中學last day給我的感覺一開始也不太強烈，但慢慢發現快要畢業禮，然後拍新歌MV時，更加令我意識到真係最後喇，之後可能想再回味都冇喇，即係好似我哋放飯，大家好隨意喺禮堂搬枱櫈坐埋一齊食飯吹水，呢件事好自然，令我諗起大家好似真係變成咗我嘅中學同學。」

（即時娛樂）