I SWIM｜袁澧林校服Look冇違和感 媚姨母女驚喜登場 (23:07)

ViuTV劇集《I SWIM》今晚（13日）播出第3集，劇情講述余浪沖（魏浚笙飾）為累及各人錯失接力賽冠軍而心生歉疚，功敗垂成的李馬榮（呂爵安飾）亦感氣憤。面對眾人思緒各異，Miss翁（吳海昕飾）明白幫助他們走出失敗陰霾的重要性，下令暫時解散接力隊，重整旗鼓。

回歸正常校園生活後，李馬榮竟曠課去練水，Miss翁發現追至卻不慎遇溺，不諳水性的她被李馬榮所救。冷靜過後，2人心平氣和解決泳隊問題，李馬榮被Miss翁的分析所折服，答應更改泳隊領導方向，並重新聯繫各人開始。

余浪沖與隊友逐漸熟絡，卻在此時收到一個神秘信息，該信息來自冠中書院，一個名叫施詠（袁澧林飾）的女生所發放。

今集亮點除了Miss翁因遇溺被李馬榮救起外，袁澧林飾演的施詠亦首度登場，身穿校服的袁澧林毫無違和感，她在校內是風紀師姐，清純可人。

曾參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》及主持節目《Auntie妳好》的「媚姨」陳月媚，亦初次亮相拍劇。劇中她演李馬榮母親，貫徹其真性情作風，口不擇言勁搞笑。至於媚姨女兒植詠珊今集亦有份客串，她飾演時裝店店員。飾演余浪沖的媽咪則是前亞視藝員黃素歡。

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（即時娛樂）