金像獎影帝之戰｜梁仲恆笑稱睇好自己：因為我靚仔 (23:30)

舞台劇演員出身的梁仲恆，在電影圈是一名新丁，不過他在首部電影《媽媽的神奇小子》的演出備受讚賞，更在「第40屆香港電影金像獎」獲得雙提名，包括「最佳男主角」及「最佳新演員」。今次跟他爭影帝的對手十分強勁，除了同樣是首度競逐金像獎影帝的《殺出個黃昏》謝賢，還有《濁水漂流》吳鎮宇，以及憑《手捲煙》及《智齒》兩片爭獎的林家棟。

梁仲恆說自己初登大銀幕便獲提名，已經覺得是bonus。他稱最初只擔心自己演得差，會被觀眾鬧，結果電影反應好，對得住團隊。「我覺得自己在聲音演出方面佔優，拿到很多分，因為加入了一點創作，不只模仿蘇樺偉說話方面，需要自己去轉化」。不過，他亦自覺有很多地方可以再做好些，如果10分滿分，只給自己6.8分。

他坦言爭奪影帝的對手太強，對勝算沒有太多想法，好像他早前跟林家棟在電影中合作，大讚家棟這位影帝級人馬經驗豐富，自覺跟對方相差太遠。他笑言：「雖然我讚家棟很好，但我都睇好自己，因為我靚仔！」之後，他認真的說覺得今屆影帝是吳鎮宇與林家棟之爭。至於「最佳新演員」方面，其餘4位候選人是《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《媽媽的神奇小子》馮皓揚及《濁水漂流》柯煒林，梁仲恆就表示睇好柯煒林得獎。

在4位候選影帝中，85歲謝賢被視為頂頭大熱，他憑《殺出個黃昏》先後在「第28屆香港電影評論學會大獎」、「香港電影導演會2021年度獎項」奪得最佳男演員，又以片中角色田立秋被香港編劇家協會選為「2021年度最佳電影角色」，連該片監製林家棟也睇好謝賢。至於林家棟表示會抱平常心，就算不能得獎，亦會繼續努力，希望再做好一點，將來拍更多好電影呈現給觀眾欣賞。

（即時娛樂）