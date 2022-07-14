李司棋首見張敬軒送上茶燻雞︰看到他的早餐 我個心很赤 (16:11)

張敬軒、李司棋早前首次合作拍廣告，第一次見面已「雞啄唔斷」，拍攝時更表現出默契。不過，司棋姐自言只是扮鎮定︰「我很緊張，前一晚失眠，幾十歲人未試過，因為我從未見過軒仔真人！我很喜歡軒仔的雙眼，一望住他的眼睛就忘記對白。我喜歡了他很久，他的樣子似我小時候看的公仔書中的白馬王子！」

軒仔開心終於能跟司棋姐見面，透露兩人之前一直是網友。他說︰「終於跟網友見面！我們早透過互聯網認識了很久，我很喜歡看她的帖文；看見她吃美食時，我也覺得特別好味；我也很欣賞她的衣著及對生活的品味。司棋姐今天還炮製了茶燻雞請我吃！」司棋姐笑言︰「看到軒仔每朝早要吃那種早餐，因為我也試過，於是有衝動想為他煮幾天早餐。軒仔的父母不在他身邊，他沒人照顧，工作又忙，我看見，個心很赤。」

軒仔很想邀請司棋姐做MV女主角，安排一個劇力萬鈞的角色給她，但跟司棋姐見面後覺得她與熒幕中的形象截然不同，反而想安排她演一個很瘋狂及多面的角色。司棋姐聞言受寵若驚︰「你叫到，我一定幫忙。我今天也有種不可思議的感覺，因為我應該與劉丹一起拍戲，但我竟然跟軒仔拍廣告，難怪我會失眠，真的要多謝廣告客戶的安排。」

（即時娛樂）