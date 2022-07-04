BABY MIRROR主題展覽 勁多打卡位 為演唱會造勢 (17:25)

BABY MIRROR主題展覽今天開始至下月8日在時代廣場舉行，現場有不少打卡位供鏡粉拍照。（林蘊兒攝/大會提供）

人氣男團MIRROR將於7月25日起，在紅館舉行共12場演唱會，掀起撲飛潮，鏡粉（粉絲暱稱）引頸以待。

繼早前官方社交網公布演唱會推出周邊產品，包括手燈、T恤、毛巾、扇、袋、帽等作應援物外，由今天（14日）起至下月8日，時代廣場與音樂平台合辦「BABY MIRROR WE ARE」主題展覽，粉絲需於網上平台預約，方可在指定日期取籌入場，MIRO專享優先場次安排，為演唱會率先造勢。

展覽劃分成兩區，在商場的露天位放置12位成員大型卡通版模型BABY MIRROR，讓粉絲打卡拍照；商場內亦掛上海報，並設有限定店，發售集齊各成員卡通造型迷你粒粒精品及卡套，供鏡粉紀念收藏。

展覽今午4時開始，中午前已有粉絲在場外等候，其中一位粉絲V先生稱，12位成員中最喜歡呂爵安（Edan），大讚對方近期無處不在，他說：「煲他主演的ViuTV新劇《I SWIM》，Edan演得好好，很有拍日劇感覺和氣氛，劇情好適合年輕人追看，同時他又有新戲《闔家辣》，我都會捧場。」

媽咪級鏡粉Dorothy帶同年幼子女路過時，忍不住興奮拍照。她表示成為鏡粉3年，最喜歡姜濤和陳卓賢，讚前者性格可愛，後者唱歌好聽。她為表支持會瘋狂掃貨：「由看《全民造星》開始喜歡他們，子女與我一樣喜歡MIRROR。向來都有買他們產品，花幾多錢都沒有所謂，丈夫也沒有投訴，全家都好支持。」Dorothy已買到2張MIRROR演唱會尾場門票，並考慮買網上通行證，讓子女在家欣賞直播。

（即時娛樂）