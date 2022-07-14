魏浚笙強調靚仔非優勢︰別人覺得你得個樣 (17:48)

魏浚笙（Jeffrey）日前接受鄭裕玲（Do姐）商台節目《口水多過浪花》訪問，被問到是否從小到大都被讚靚仔時說︰「街市嗰啲有，我常去街市買嘢，好多姨姨叔叔講『喂，靚仔，要唔要』。」

Do姐指街市的檔販逢人也叫靚仔靚女，Jeffrey說︰「是，但也開心。我在街市也聽得多。是否從小到大，人人都會這樣說呢？我又不太覺得。」他認為外表靚仔不一定是優勢︰「有一個位是別人覺得你得個樣，無論幾努力，別人也覺得你得個樣，他們可否觀察長一點時間？我覺得自己可愛，幾細路，思想和做法也偏向小朋友。我現在仍保持小朋友的感覺，私底下是個𧨾媽咪、𧨾女朋友的人，但入行後也成熟了點。」

Jeffrey自言入行兩年已試過不同範疇的演藝工作，包括唱歌、拍劇、拍綜藝節目、真人騷，只欠未拍過電影。他說︰「我也想拍電影，夢想演很有型的偶像男主角。女主角被綁架，我就輕易地一個打廿個，最後與Big Boss對打，我快招架不住時一拳打暈對方。我也很想演衣衫襤褸、很不靚仔、流浪漢等角色。」

Jeffrey性格看似文靜，他認為自己只是慢熱，跟對方不熟絡或感覺害怕時就會不出聲，但只要跟對方熟絡起來，自己就會有說不完的說話，會講很多廢話。Jeffrey坦言想像黃正宜（阿正）般放開自己，他被問到為何不選擇成為一個較為內斂的演員時說︰「我發現我一內斂，別人就覺得我有偶像包袱。這一點，我是覺得你未了解我。」

（即時娛樂）