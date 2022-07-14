何啟華還原湯告魯斯《Top Gun》造型︰Call me湯咕嚕師 (18:28)

ERROR成員何啟華（Dee哥）日前拍攝全新廣告，以湯告魯斯（Tom Cruise）在電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）中的形象示人，飾演「寬面‧湯『咕嚕』師」。廣告一開始，Dee哥穿上印有「Spicy」字樣的飛行員外套及太陽眼鏡，「神還原」湯告魯斯在電影中的飛行員造型，變身Captain Spicy，飾演「寬面‧湯『咕嚕』師」。他對朋友說︰「Call me湯『咕嚕』師！寬面湯…咕嚕咕嚕…SPICY！」不過，Dee哥的寬面輪廓遮擋了電視，令朋友非常不滿，更取笑他的臉寬過戰機。Dee哥卻一於少理，繼續Chok住說︰「湯『咕嚕』師teach you，人生得意就呢度寬！」

Dee哥被問及用了幾多時間「神還原」Captain Maverick時說：「我想大概用了少過一餐米線的時間。可能鄰居在我小時候已不斷讚我似湯告魯斯，我最初不知，開始學他在走廊跑，快過《職業特工隊》。我覺得今次得到這個角色是天意，要多謝父母生到我太似湯告魯斯。」至於看了多少次《壯志凌雲：獨行俠》汲取靈感，他自信地說︰「一次已足夠，因為看第二次會變得重複，第三次就會厭悶。一次夠新鮮感，亦最緊要捉得住神髓。我與他有8分似，再加少少眼神，就10分似了。」

對於被廣告商安排以湯告魯斯形象示人，Dee哥笑言︰「我如果在荷李活遇到他，我會害羞及尷尬，估不到他竟然叻到自己拍了這部戲，他現在住豪宅，又有錢，在他身上，我覺得現在是後生仔的世界。」

（即時娛樂）