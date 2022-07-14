柯煒林盼跟林嘉欣演姊弟戀 推薦梁仲恆拍《媽媽的神奇小子》 (18:15)

柯煒林在節目中訪問今屆有份提名金像獎的演員及導演，包括吳鎮宇、廖子妤、王丹妮、梁仲恆及文念中等。（大會提供）

憑《濁水漂流》入圍今屆金像獎最佳男配角及最佳新演員的柯煒林（Will），為了讓大眾更了解本地電影圈各種經歷，日前在他有份參與的網上平台頻道「拾陸比玖 16：9」內的訪談節目《秘密基地》中，先拋下提名人身分，反過來當主持人，與團隊拍攝一連4集關於金像獎的特備節目。

節目中Will訪問同為今屆金像獎部分獎項提名人，包括有份角逐影帝的吳鎮宇、提名最佳導演及新晉導演的文念中、兩部電影提名最佳女配角的廖子妤（Fish），以及與Will競逐最佳新演員的王丹妮（Lousie）和梁仲恆。

節目中，吳鎮宇表示參與《濁水漂流》阿輝一角，並非為角逐奬項，《濁》片對他來說，有一定意義及使命感，更想為本土電影出一分力。因電影為真人改編故事，他亦從電影中感受到現今社會中的各種矛盾，他感慨地說：「如果想改變世上固有的制度，必須有人要犠牲，先能夠得到大眾的關注，但獲得到大家關注後，事實上也無法改變。」

昨天（13日）上架的訪問中，邀請了多次獲獎的美術指導文念中，今年文念中不是獲提名最佳美指或最佳服裝造型設計，而是由他首次執導電影《好好拍電影》，競逐今屆最佳導演及新晉導演。

文念中在節目中表示參與《男人四十》時被邀請參與選角，他第一眼看到初出道的林嘉欣，便覺得非常合適，更表示初次見面不敢直視嘉欣雙眼。Will表示由入行至今，非常希望有機會與嘉欣合作，他表明最想與對方演姊弟戀。

節目在第3集（14日）和第4集（15日），分別邀請王丹妮和廖子妤，以及梁仲恆訪問。王丹妮和廖子妤在節目中，分享不少過往參與模特兒或演員選角試鏡時的心路歷程，廖子妤回想起《同班同學》在試鏡時已要全裸，她當時下定決心要得到角色，勇敢作出嘗試；王丹妮則分享起初做模特兒時，如何面對失敗及別人的批評。

節目最後一集請到《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉的梁仲恆及導演尹志文做嘉賓，Will在節目中透露當日導演向他表示有意拍關於蘇樺偉的故事，他即向導演推薦梁仲恆，覺得梁仲恆外形及實力能勝任。

導演更表示在完全未開拍時，內心已經決定好是由梁仲恆擔當蘇樺偉一角，但梁仲恆曾質疑自己能力而對這角色欠信心。梁仲恆感激導演及戲中演員對他的信任，並在拍攝過程中給予無限鼓勵，令他放膽去演，才演活蘇樺偉一角。

（即時娛樂）