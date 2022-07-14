余德丞拒為食評片道歉 簡淑兒未代男友答約滿後去向問題 (18:53)

余德丞強調他只是說出個人感受，因此不會為其食評片向有關的食店老闆道歉。（劉永銳攝）

余德丞、簡淑兒先後離開無綫外闖發展，他們今日第一次合作，結伴出席商場活動。簡淑兒回復自由身後首接工作，見到余德丞時很開心，稱有親切感。余德丞說︰「現時工作自由度大，多選擇，有新火花。我最近有綜藝及劇集的試鏡機會，也要兼顧個人頻道及電台工作，目前正為個人頻道添新題材，會有劇場，也會拍短劇，希望未來可跟簡淑兒合作。」

簡淑兒也計劃開設個人頻道，分享收身運動和煮食，趁機向余德丞請教拍片心得。被問到可會邀請男友麥大力做嘉賓時，她說︰「他比較忙，仍有合約在身。」有指麥大力約滿後將重返機師行列，簡淑兒說︰「我不可以代答，現在未開關，但相信個個機師也很想飛，始終花了好多時間讀書。」

余德丞所住的屋苑日前發生爆竊案，他說︰「我的家正在裝修，也會加強保安裝置。我最近才知道事件，相信他們有特別方法進來。網民說我拍片時拍到屋內環境比較危險，我沒這樣想，家中只有價值79元的T恤，但也應該留意一下。」重提早前拍食評片被食肆老闆要求道歉，余德丞說︰「沒需要，不會特別回應，我只是講感受。我有繼續拍片，餐廳也歡迎我，如有疑問當下會說出來，但沒遇到問題，否則會踢我走。」

（即時娛樂）