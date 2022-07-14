劉青雲疫下冇開工留家睇清楚郭藹明︰我娶了個好女人 (20:02)

劉青雲在導演韋家輝的電影《神探大戰》中，飾演一名被指患有精神病的前神探，要應付跳樓、跳海、跳水渠、槍戰等大量動作場面。他回憶拍攝時最辛苦的是鏡頭以外的事︰「拍攝跳海那場戲，我為了不浪費時間，埋位前也浸在水裏等。雖然穿上救生衣，我因為穿了6件衫，衣服濕透後太重，令身體向下沉。我不停游、不停掙扎，很累！至於被渠水冲走那場戲，我被水底的石頭不停撞擊，差點被直接運返香港。」

韋家輝坦言拍攝過程危險，道具水閘也冲爛了幾道，但想讓青雲演有難度的戲。「其他導演給青雲的角色太易演了！他是個很叻的演員，要給他也覺得有難度的東西」。青雲否認自己是神級演技︰「不是神級，遇到叻的人，我才有機會！每次拍戲，都是個新開始，重新分析。我不敢說自己很叻，但這部戲一定做得好。」

青雲花了很多精神創作「神探」的演繹方式︰「我很多時會呆坐思考要如何演繹角色，腦海不停運作，變成習慣會較容易去演。就算沒有劇本，也要有幾手準備，但危險性就是不可以錯，若方向錯了就未必可以兜回來。其實大部分演員都是不斷思考角色，同一場戲重複去想，甚至諗埋劇本沒寫的東西，當導演要求時就會變得豐富些。」青雲指太太郭藹明早已習慣他的練戲方式，即使見他自言自語也不當一回事。

韋家輝指青雲的演出令他驚訝，對方即興創作甚至能幫他一把。兩人相交數十年，韋家輝仍覺得青雲是《大時代》中的方展博，骨子裏沒長大過，仍是一個小朋友。青雲說︰「我跟從前沒分別，還是喜歡四圍去，只是對有些事的看法不同了。疫情其間，我留在家中的時間很長，一年沒開工。結婚那麼久，我從沒那麼長時間對住郭藹明，真的可以看清楚我娶了個什麼人，我娶了個好女人！以前只顧工作，家中所有東西放在哪也不知道，對電器一竅不通，現在全都識用，致電父母的次數也多了。有追回與家人相處時間的感覺，雖然是在不情願、很悲涼的環境下，但因為悲涼才會珍惜。」

（即時娛樂）