張繼聰今天(14日)宣布將於10月在旺角麥花臣場館開騷,他表示老婆謝安琪(Kay)和一對仔女會捧場,但他不會和老婆同台合唱,又指囝囝沒有表演慾,亦不會上台。

今晚Kay在社交網貼了和「男友」行街片段,該「男友」其實是她的15歲囝囝張瞻,兩母子尋找美食,一同講無聊話題及聽音樂,Kay搭住囝囝膊頭,她以英文寫道:「My boyfriend, Love spending time with you,Wandering around,Talking nonsense,Listening to music,Looking for yummy foods,How lovely this is﹗」

