ViuTV《I SWIM》爭收視 魯庭暉︰對手從來只有一個 (12:29)

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）等合演的ViuTV劇集《I SWIM》正在熱播，連日來掀起不同話題。近日有指ViuTV、無綫及香港開電視再打收視戰，MakerVille行政總裁魯庭暉卻揚言對手從來只有一個。

他表示泳隊成員會參加接力賽或個人賽，因此《I SWIM》的兩位男主角一時是隊友，一時是對手。這令他回想中學年代的大部分同學因無錢參加所有補習班，因此同學A會補物理、同學B會補生物課，全班同學一齊分享「補習代表」所學到的東西和筆記，同學之間也會互相指導。他說︰「當時我們有個共同想法：會考生，一年幾萬人，真正的競爭對手，不是自己的同班同學。人大了，我在想，其實這個想法，好像也不全對。你說，學校以外的人才是對手，所以身邊人不是，但，退後一萬步，你也可以說香港所有考生也是一個群體，我們要和全世界競爭呀。都是隊友。但又再退後十萬步，其實知識這回事是有關全人類文明呀，全世界也是一個集體，真正對手是疾病，災難之類呀。要不為什麼宮崎駿的電影說環保會這麼動人。」

對於電視台之間的競爭，魯庭暉說︰「大家在看YouTube了。那是否所有內容創作者也是對手呀？不只呀，你這晚可以選擇和朋友出街吃飯，可以不在家看電視或Netflix，食完飯之後又可以回家教個女功課不去看電影...那所有『要花人類時間』的東西也是內容創作者的對手呀。這樣想呀想，很容易變成武俠小說中走火入魔的大壞蛋。」

他認為電視、電影、OTT、所有娛樂及創作，包括大家手中的那本書基本上都是對手，但同時也是同班同學。「100米， 200米， 4X100，這些是格式，都是人定的。但本能，最初，人只想在水中，向前進。要前進，其實要退後一步，一步之遙，脫離自身，退後你會看到前面的對手，從來，只有一個。喂呀，很老套呀。對呀，很老套。熱血，友誼，成長，一切都很老套呀。很老套，是因為說了很多遍。說了很多遍，但人還是未做到。還未做到，所以要繼續向前游。所以《I SWIM》這個名，很老套，也很重要。」

（即時娛樂）