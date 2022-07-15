林家棟謝賢未確定出席頒獎禮 爾冬陞未邀請無綫藝人參與 (15:40)

金像獎協會主席爾冬陞，今早聯同董事成員錢嘉樂、余安安、莊澄、田啟文，以及有份角逐影帝影后的梁仲恆、王丹妮現身九展Star Hall，為後天舉行《第40屆香港電影金像獎》進行拜神儀式。

有份角逐影帝及最佳編劇的林家棟日前拍攝電影《潛行》時跌倒受傷入院，爾冬陞指家棟傷勢非報道所講嚴重，明天（16日）會答覆能否出席頒獎禮；同樣爭影帝的謝賢就老人家要視乎當日的狀况才決定會否現身。4人角逐影帝，當中2人未確定會否出席頒獎禮，爾冬陞說︰「也沒辦法，一切彈性處理，總之不出席都會有獎攞。」

錢嘉樂為《潛行》的動作導演，他說電影當日分兩組拍攝，他與家棟不同組，因此不知道事發情形。錢嘉樂說︰「突然聽到家棟發生意外，我有留下口訊問候，他回覆『不是那麼大件事，男人當然有些傷，放心，很快康復』。他撞到氣門，應該沒骨折，工作人員為安全起見叫救護車。等主席擔心一下，責任愈大壓力愈大。」

爾冬陞笑言︰「我不擔心掌控不到的事，反而怕跟無綫關係良好的嘉樂未能出席拜神儀式。」錢嘉樂被問到可要事前問准無綫總經理曾志偉時搖頭說︰「我和志偉當年也有去亞視出席金像獎，還講廣東話。」爾冬陞以「無謂生事」、「做乜搞到咁複雜」、「何必搞到場面咁尷尬」為由，未有邀請無綫藝人出席今年頒獎禮。

雖然疫情近日再度上升，爾冬陞強調即使沒觀眾，頒獎禮也會如期進行。他說︰「染疫人數升至1000、2000時，我已震過貓王，怕防疫措施收緊，但金像獎已停辦了一年，不可以再累積下去。沒有觀眾，就當攝影機是觀眾﹗」

（即時娛樂）