聲生不息︱炎明熹向葉蒨文林子祥致敬喊唔停 (16:59)

無綫《聲生不息》後晚（17日）播出最後一集2小時45分版本，李克勤隊及楊千嬅隊繼續進行金曲對決，並設有頒獎及致敬環節。炎明熹（Gigi）以新生代歌手身分向前輩葉蒨文（Sally）、林子祥（Lam）致敬，3人均感動落淚。Gigi說︰「如果你問我港樂的意義是什麼，我想答案是林子祥和葉蒨文。如果你問我《聲生不息》的意義是什麼，我想應該是在這個時代下，我們還依然擁有林子祥和葉蒨文。最重要的是，他們永遠保持天真和浪漫的相處狀態，呈現愛情最美好的樣子。」

葉蒨文、林子祥在歡呼聲下上台接受殊榮。原本哭成淚人的葉蒨文上台大放笑彈︰「給我們兩個獎，我們是一家人，一個就夠了，很重﹗」她再以李克勤和李健的年紀開玩笑︰「我們好像把你們全部都生出來了！」林子祥笑指Gigi是全場唯一說話比他慢的歌手。

Gigi透露最後一集錄影時哭了很多遍：「我對於呢一日真係好無語，唔知點解真係好好喊，估唔到我竟然會一日喊咁多次。我上台攞獎時有同千嬅姐一齊喊，我仲攬住佢話：『真係好煩呀，我仲有歌未唱！』我綵排時其實有成功忍住淚水，但正式時到佢哋（葉蒨文、林子祥）喺度喊，我就OK，喊！然之後大家都喺度喊，咁我就更加忍唔住。」Gigi感激兩位前輩一直以來對她的疼惜：「有一次我感冒，Sally姐即刻打電話來問：『你係咪感冒呀？我呢度有啲藥呀。』Lam老師會主動過嚟叫我『唔好怕醜，放開啲』，佢真係好似爺爺咁。」

Gigi還感激了指導她致敬部分的兩名導演，並坦承上台一刻超級緊張：「我真係第一次喺台上講一大堆嘢，仲要係咁有份量嘅詞，係一種出奇同新奇嘅緊張。」回港在即的她不捨節目組的台前幕後，與他們均有個別影合照留念，又賣關子指自己在慶功宴做了一個「大舉動」。

（即時娛樂）