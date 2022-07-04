《造星V》將進行海外招募 MIRROR ERROR正副隊長飛吉隆坡溫哥華揀蟀 (17:45)

ViuTV今日舉行《全民造星V》記者會，宣布今屆除香港外，還會到吉隆坡、溫哥華招募參賽者，由MIRROR及ERROR的正副隊長飛到當地揀蟀。ERROR成員梁業（肥仔）與何啟華（阿Dee）、節目監製花姐（黃慧君）今日出席記者會，花姐表示《造星》的宗旨是希望令香港人振奮和給予年輕人希望，節目推出以來發掘了不少明星，她視為自己一項成就。

現場重溫阿Dee和肥仔4年前的參賽照，花姐稱肥仔現在較靚仔，透露當年讓肥仔參賽時曾遇上反對聲音，質疑她到底是不是要選偶像。花姐表示當日跟阿Dee簽約時也曾被反對︰「簽他們是因為他們有才華，見到他們現在有點成就，真是老懷安慰﹗因此，我今年的評審標準有別過往，不一定要靚仔、靚女，最重要有才華。」

肥仔、阿Dee透露將於9月飛往吉隆坡一星期揀蟀，並以真人騷拍下過程。花姐被問到可擔心肥仔、阿Dee會教壞參賽者時說︰「不擔心，我去年找他們擔任《造星》導師時也曾有此憂慮，但他們工作時很認真，會將自己的經驗跟參賽者分享 ，幫助他們發掘才華，然後展現出來。」

（即時娛樂）