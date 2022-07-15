張繼聰推出新歌《一個人的武林》 記錄3年來心路歷程 (19:14)

張繼聰推出新歌《一個人的武林》，原來他幾年前已寫好這首歌，兩年前完成了錄音後卻一直沒推出。阿聰今年回顧這首作品後，決定將它重新編曲，小克亦因應張繼聰心境的轉變而修改了歌詞，最後再度錄音推出。他說︰「這幾年我經歷過一道很困難的人生課題，曾經令我沮喪，但也令我明白人生中的一些痛苦是無可避免，亦沒有任何解決方法，只能硬住頭皮去承受。這個『硬食』的過程是一個信念的考驗，即使被指責，你仍能相信自己嗎？」

阿聰表示這首歌的編曲很不符合這個年代，歌長超過5分鐘，而且保留了一些復古的結構，歌曲編排上傾向簡單，着重男人味。再與填詞人小克合作，除因為大家年紀相若，阿聰亦覺得他們對這個世界和宇宙的看法相近。兩人20多歲時認識，到現在大家都步入4字頭，曾參與對方人生中重要的經歷，很多事情不用說都能互相了解。《一個人的武林》這個題目是小克為阿聰創作的，阿聰說︰「我總是將一些很籠統的題材，即一個大致方向告訴小克，他就會為我度身訂做一個很好的角度去演繹這些想法。」幾年前，阿聰仍未走出傷感，一度放下了這首歌，但隨住時間過去，終於放開了一些經歷，幾年後換上令一種心境再次演唱這首歌。

步入「四十不惑」階段，張繼聰認為成熟的好處是能放能收，現在能掌握很多事情，感到自己從這個武林中找到一種平衡。「從前的快樂是一個結果，因為一些事發生，所以我快樂；現在快樂對我來說是一個原因，因為我快樂所以我看很多事情都很正面，這就是我在自己的武林中修煉了幾年的功夫。」

（即時娛樂）