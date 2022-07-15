家中餐枱長期擺放善款盒 余迪偉：隨緣樂助 福有攸歸 (22:42)

余迪偉平日在商台節目《口水多過浪花》、網上節目《三叔公園》或ViuTV《又要威 又要戴頭盔》經常分享生活感受，於社交平台以文字表達又是另一種感覺，今日「迪迪的Diary」便提到做「善事」。迪偉稱在親朋好友口中他的家是Party House，因為他喜歡熱鬧，故高朋滿座。在兩三年前，某一晚，他如常大宴親朋，食飯又飲酒，席間有新朋友加入並提議夾錢。迪偉婉拒收錢但新朋友們堅持要放低錢，他突然靈機一觸，提議將錢捐出，大家也同意。

當晚迪偉在家中找到一個日本製作漆木盒放在餐枱，將朋友畀的錢放在盒內，隨後這個漆木盒長期放在餐枱，誰到他家作客，食飯飲嘢後可以捐錢，唔捐都冇所謂，隨緣樂助。迪偉會告訴朋友這筆錢會捐某某機構。他說：「我好開心做咗呢件事，朋友又感覺良好，某程度上，開心完一晚之後，又可以為佢哋祈福，善有善報，福有攸歸吖嘛！」不過，有人對迪偉這條橋質疑，因為不喜歡迪偉揀選捐款的慈善機構。

迪偉說：「我話冇所謂，唔捐咪唔捐囉，話到明隨緣樂助，冇人逼你，你唔會下次冇得再嚟㗎，下次你再嚟嗰時，到時轉左另一個機構，咁你感覺舒服，咪到時鍾意先捐囉⋯⋯」事後他跟朋友討論到訪的賓客是否有權選擇想捐錢的機構，原本構思可以選擇捐助不同機構，迪偉也答應。不過，翌日他酒醒才覺得不妥當，說：「咁我張餐枱，咪要有好多個盒，仲邊有地方食飯啊！你哋如果咁鍾意你哋想捐錢俾嗰個特定嘅機構，咁咪自己去捐囉，呢個場，係我㗎，我可以話事㗎，你要捐，我代我選擇嗰個機構多謝你，你唔捐，其實冇人會怪你㗎！」最後他說：「善心應該係宏大嘅，你有善心，咁應該對我嘅選擇都要有善心。」迪偉獲不少粉絲留言支持，又讚他有善心。

（即時娛樂）