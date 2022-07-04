I SWIM｜Alton爆冷輸畀魏浚笙 向Stanley激動爆Seed (22:56)

Alton在今晚播出一集，在更衣室內跟Stanley宣泄不滿，其間他激動到流淚。（Ig圖片/ViuTV截圖）

ViuTV劇集《I SWIM》今晚（15日）播出第5集，劇情講述啟賢中學校長，為免余浪沖（魏浚笙飾）重演水運會甩褲出醜事件而影響校譽，指令Miss翁（吳海昕飾）阻止余浪沖參賽，但Miss翁堅決守護學生應有參賽權利，而不惜開罪校長。

余浪沖得到李馬榮（呂爵安飾）的悉心指導後，他游泳潛力全面爆發，並在50米自由泳，爆冷擊敗A班主將羅力森（王智德飾），奪得首面個人金牌。高傲的羅力森無法接受敗給一個自己曾經瞧不起的人，打算退出接下來接力賽，隊長黃亞樂（邱士縉飾）極力勸阻，反令羅力森將長年被對方壓住的不滿情緒大爆發。

羅力森爆Seed並激動流淚說：「我覺得頭先仲樣衰過余浪沖甩褲。（輸贏咁重要咩？）你未輸過，你唔會明我哋呢啲未贏過嘅人，我儲埋成堆第二名，我自己都覺得好好笑，原來唔係你（黃亞樂）唔參加，我就會自動升到第一㗎，而現實係我無論去到邊度，都總有人叻過我呀﹗（所以我同你一齊贏返場接力賽。）唔同㗎，接力賽我連續贏5年，但因為你喺度嘛，如果接力賽一個人游晒4棒嘅話，你一定畀帶着我哋3個快，我﹑趙威﹑楊士福，都係你嘅負累，全世界都覺得A班係黃亞樂一人泳隊，呢個就係咁多年以來，我哋只做到隊友，做唔到朋友嘅原因。」

黃亞樂則坦言接力賽沒有他們3名隊友，他也會輸，羅力森再說：「咁幾好吖，可以做到第一個令黃亞樂輸嘅人，幾有型吖﹗」事件令5連霸的A班，陷入前所未有的危機，而焦Sir（楊偉倫）原先打算換定泳褲代羅力森出賽，不過最後羅力森收到黃亞樂的信息，而改變主意，繼續參加接力賽。

（即時娛樂）