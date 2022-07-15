陳卓賢新歌講關係破壞自我封閉保護 真放空發呆假黑面 (23:09)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年先後推出《留一天給你喘息》及《Got U》兩首甜到漏的情歌，他早前預告會在MIRROR紅館演唱會前，再推出一首新歌。

Ian的新歌《Distance》今日（15日）正式面世，新歌繼續由Ian作曲、他和T-Rexx聯合填詞，內容講人與人間的距離，最後甚至學會沉默、收起情感保護自己，MV亦全程Poker Face示人。Ian為力求完美，主動要求重錄新歌，將最好的呈獻給樂迷，他說：「聽完覺得自己唱得唔好，仲有進步空間，Vocal係同之前有啲唔同，唔知大家聽唔聽到，我真係幾鍾意，都希望大家鍾意。」

Ian表示《Distance》這個歌名，打從Demo時已經決定好，是講述一段關係的距離，他說：「是源自於一段關係曾經好Close，演變到無以前咁好，就會開始慢慢覺得有一段距離。距離如同封閉自己，曾經在一段關係、一件事上放了很多心機，用心去經營，付出許多，但結果不是理想中，彼此愈走愈遠會有不甘心，傷心失望會令你封開自己，以免自己再受傷害。」

Ian在拍MV時不會有太大情緒起伏，由開始接受傷心不懂反應，到強迫說服自己接受，Poker face會一直存在，像歌詞「撲克式的臉」喜怒不形於色，是一種保護自己的意識。

問到Ian予人性格內斂、收埋自己，是否都是一種自我保護意識時？他笑說：「可能我畀大家誤會，無表情就係嬲或者唔開心，就好似大家俗稱嘅黑面，但其實唔係，真實嘅我成日都放空發呆，唔係有乜嘢情緒，純休息狀態。」Ian亦補充有些人外向、有些人較內向內斂，內斂的人性格就可能收埋自己，少將情緒掛在口邊，但這是他的性格，亦不代表這就是負面。

（即時娛樂）