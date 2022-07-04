COLLAR木口木面拍MV Marf著婚紗零憧憬 Ivy吹波出貓 (13:49)

女團COLLAR推出第4首團歌《OFF/ON》，內容講述8位成員食吹波糖後靈感湧現，從現實生活走進幻想空間，從而帶出活出真我的主題。8位成員日前為新歌拍MV，以酷爆造型亮相，如Candy（王家晴）以浸浴造型上陣、Marf（邱彥筒）以婚紗形象示人，芯駖則瞓「男友」大腿，Gao（沈貞巧）被綁在車尾箱等。

Marf年紀輕輕，原來非首次著婚紗。「之前曾穿婚紗拍攝，但今次是我第一次戴頭紗及那麼凝重地手持花球。我覺得這個主題跟我很合襯，因為我對結婚沒特別幻想，人生的To Do List沒有這一項。」

Candy雖然要在水中浸足1個鐘，卻非常享受。「比想像中舒服，可能天氣熱，加上是暖水，不會浸到打冷震。」瞓「男友」大腿的芯駖透露︰「『男友』大腿其實是女工作人員扮的，我瞓到她血液不循環。」

拍攝期間，導演要求8位成員木口木面地跳舞，Winka（陳泳伽）、So Ching（蘇芷晴）被考起。So Ching說：「以為沒表情地跳舞會較容易，原來比平時跳舞難，更容易甩舞步。」Winka說︰「不許有表情，手腳反而更不協調。」不過，Day（許軼）卻說︰「我做回自己，平日戴口罩跳舞也不會有表情。」

眾女在MV中要吃吹波糖吹波，她們一致認為Ivy（蘇雅琳）最叻。Gao踢爆Ivy「出貓」：「別人吃兩粒吹波糖，她吃8粒，用8粒來吹﹗」

（即時娛樂）