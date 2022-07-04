《闔家辣》2日票房破500萬 吳君如期待再下一城 鄭中基盼明年提名最佳電影 (15:12)

吳君如、鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演的暑期賀歲電影《闔家辣》，前天（14日）首天上映即成為全日票房冠軍，兩天入場人次更撼贏同期上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》。《闔》片目前的兩日票房已衝破500萬，加上不少觀眾包場欣賞，預計周日有望破千萬票房。

鄭中基、吳君如昨晚（15日）聯同導演鄭晉軒到戲院謝票，現場反應熱烈，有觀眾稱已看了6次，追問何時開拍續集，也有觀眾問吳君如、鄭中基怎樣看「阿倫食粉絲」。身兼監製的吳君如表示︰「期望首周衝破千萬票房。」鄭中基則笑言：「我們的目標是達到7億。」

鄭中基在活動中憶述當日收到《闔》片的劇本後，便不斷被吳君如電話騷擾。他說：「她每次來電也問我看完了沒有，最後更揚言『你別看了，接拍吧』！」吳君如透露她當日親自將劇本送到鄭中基住所樓下，並寫着「鄭先生笑納」，令鄭中基十分感動。她說：「中基很喜歡這個故事，24小時內已經應承我接拍。」

「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」明天（17日）舉行，吳君如笑言屆時會趁機向到場的好友推銷《闔》片，更建議鄭中基上台頒獎時把握機會宣傳。鄭中基笑言：「我們裏應外合，我上台第一件事就會說『大家明年記得投我《闔家辣》』。」吳君如揚言明年要憑《闔》片奪最佳女配角獎；鄭中基就希望奪最佳電影獎項。

（即時娛樂）