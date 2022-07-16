張致恒考慮5年後追多個女 被質疑教唔掂即開腔反擊 (16:56)

張致恒日前在社交平台開直播，3個兒子也有出鏡。（張致恒Ig片段截圖 / 明報製圖）

張致恒（Steven）與太太雯雯育有大仔天寶、二仔天牧及出世個多月的細仔天朗。Steven近年負面新聞不斷，曾被揭欠下一身債。雖然他密密往內地登台掙錢還債，但工作量不多的他要同時負起養家責任，負擔絕對不輕，雯雯曾暗示生活困難，令不少網民擔心。

Steven日前在社交網開直播與網民傾偈，3個仔均有出鏡。他表示早產的孻仔身體健康情况已好轉，惟間中仍有嘔奶問題。他說︰「係一種緣分，好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗3件出嚟。小朋友係我哋嘅財富，要慢慢悉心湊大佢哋。」

被問到會否追多個女兒時，曾表示有意結紮的Steven最初說不再追，後來表示起碼5年後及情况許可時才考慮，但他和太太也擔心再生都是仔。有網民質疑他有錢養那麼多個孩子，Steven反問︰「一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」

當Steven再被網民質疑教不教育到3個小朋友時即反擊︰「咁都唔關你事㗎，係咪先？生3個係我嘅問題。其實擔心啲咩？不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」

（即時娛樂）