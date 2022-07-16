李佳芯爆初戀男友是個破產躁狂男︰他會罵我 (19:16)

李佳芯（Ali）日前接受楊詩敏（蝦頭）、連詩雅的網上節目訪問時分享情史，透露初戀男友是位曾破產的躁狂男。

Ali回憶她當時20歲，初戀男友比她大幾年，對方已出來社會工作及經歷過破產。她說︰「其實他只比我大幾年，他很早就很厲害，掙到錢，但很快就破產了。我認識他時，他已破產。他是個認真的人，很穩妥。他見識比我多，早出來工作，也曾破產。我覺得我們在很多事上也溝通到，他教到我。」

不過，Ali跟對方相處了2、3年就發現問題。Ali指男方接受不到自己的低潮，內心常有怒火像憤青。「有次和他外出，香港地方小，很多時也會跟旁人擦肩而過，但他會鬧人『你做乜撞我，做乜掂我』。我後來才發現他有少少躁狂。我當時很年輕，只有20歲，第一次拍拖，不知道如何面對，但覺得他經歷過高低，我要體諒及陪伴他，要陪伴他渡過所謂的難關。」

躁狂男友未有因Ali的陪伴而變好，反而連Ali都鬧埋。「他很容易跟人衝突，當他在外面跟人有衝突時，我叫他不要這樣想，或許別人不是有心的，然後他會罵我『你幫人唔幫我』。那一刻，我醒了，覺得這段關係非常不健康，也讓我自覺經常做錯。我其實只是想他好，不是站在別人那邊。去到那刻，我真的覺得要斷絕。」

（即時娛樂）