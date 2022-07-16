聲夢傳奇2︱任暟晴人氣榜穩守第一 趙紫諾廣東話進步靠同學幫助 (20:48)

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》本周因節目調動關係暫停播映，但《聲夢2》學員趙小婷（Pamela）、江廷慧（Vivian）、趙頌宜（Maggie）及任暟晴（Jasmine）於今晚10時同步於Instagram進行直播，與大家唱歌傾偈外，亦有機會邀請粉絲參與，其他學員亦會「亂入」互動搞氣氛。

《聲夢2》今屆增設學員人氣榜，逢星期五更新最新三甲走勢。昨日公布第五回成績，人氣強勁的Jasmine保持強勢穩守第一，XiX及趙紫諾（Sabrina）分別排第二、第三位。上一回合五大人氣單位謝票片，Jasmine繼續大晒天然呆本色，連已經開機拍攝都懵然不知，得悉「蝦碌」後以吉祥物紙牌掩面大笑兼大嗌「No」，盡顯萌爆一面。Jasmine又找來好姊妹梁芷菁（Crystal）合唱《女神》，網民留言讚：「兩個女神一齊唱《女神》」、「兩姊妹可以做Twins」。

比較擅長普通話及英語的Sabrina，清唱廣東話歌《可惜我是水瓶座》，令不少網民感驚喜。雖然Sabrina部分廣東話發音仍不太準確，但比開賽初段已有明顯進步，網民為她打氣，讚唱得好，廣東話好大進步。活力十足的XiX則大晒語言天分，分別以廣東話、普通話、英文、日文、韓文及西班牙文六種語言說出「我喜歡你」冧粉絲。

Sabrina媽媽受訪時透露女兒努力學習廣東話的動力，希望和其他學員及節目組好好溝通。她說：「Sabrina剛開始完全不懂廣東話，學員間講笑話也聽不懂，令她很尷尬。因為大家比賽都很辛苦，Sabrina不想麻煩其他人遷就自己，選擇靜靜在旁聽大家說什麼，努力學習廣東話。」在學校時，Sabrina獲不少同學幫助學習廣東話。Sabrina媽媽說：「同學會主動輪流教她廣東話，在小息時好朋友們亦從聽英文歌、韓文歌轉變成聽廣東話歌，她真的愛上了廣東話！」Sabrina媽媽透露Sabrina還會德文、法文和西班牙文。

（即時娛樂）