結婚13年畀足家用 羅家英：多謝個天畀我一個好太太 (22:23)

羅家英接受港台主持車淑梅《舊日的足跡》的訪問。家英哥跟汪明荃結婚13周年，訪問中他自爆26年前曾計劃在香港電影金像獎頒獎禮上向阿姐求婚，要成為頒獎禮佳話，無奈他競逐「最佳男配角」落敗，未能上台領獎兼求婚，他說：「金像獎就冇咗段佳話喇！」終於是阿姐主動提議結婚，家英哥感恩，說：「多謝個天畀我一個咁好嘅太太。黃昏之時，都畀我美麗嘅華彩！」

外間傳聞家英哥向阿姐求婚19次，家英哥否認，指阿姐家庭觀念較他重，自己有結婚恐懼症。他說，2002年阿姐患癌，他沒有提出結婚；2004年他患肝癌，阿姐開口說了，「只係輕輕講，喂！我哋幾時結婚？我就話，結咩婚？唔好結住，睇定啲先，都未了解清楚……」 家英哥回想曾經有過兩次結婚衝動，第一次是汪阿姐擔任人大要上深圳開會，他想到對方若從政，必先要處理好家事，所以需要給她一個名份。後來她做了政協便沒有再刻意提及。第二次於1996年，他憑電影《我愛廚房》獲提名香港電影金像獎最佳男配角，自覺勝算高，於是計劃得獎之際，在台上即場求婚，令金像獎有一段佳話。

「我請阿姐陪我去睇金像獎，佢都覺得我機會高，點知輸咗。我有啲唔忿氣，因為我覺得我由頭到尾扮女人，好有難度。不過呢件事之後，我亦都冇出聲（求婚），金像獎就冇咗段佳話喇！就係呢兩次，我一直冇話畀佢聽我有咁嘅打算……幾時講？從來都冇講，就今次講啦。」 後來，家英哥的媽媽離世要出訃聞，他要決定如何加上汪阿姐的名字。當時兩人已有結婚的感覺，於是去了拉斯維加斯註冊結婚。家英哥大讚阿姐是勤力的太太，家中雜務、粗重功夫她都會做。「佢鍾意做嘢，身體好過我，早上九點幾就起身精力無窮。我無想過退休，可能80歲啦。我有想過畀一啲遺產佢，畀一啲細佬。我對人生已睇化，經歷咗幾次大手術已冇乜嘢恐懼。好感恩個天對我不薄，我咁嘅學歷、性格，都可以做到咁已經好滿足。多謝個天畀我一個咁好嘅太太。黃昏之時，都畀我美麗嘅華彩！我地相處之道就係，我有病得半條人命，佢有病得半條人命，兩條人命夾埋一條人命，就係你中有我，我中有你。」

家英哥跟阿姐1988年組織「福陞粤劇團」而兩人由拍檔成為情侶，說：「我都知阿姐迷初時唔鍾意我，但同我冇乜相干，因為佢繼續鍾意我，哈哈！」羅家英笑言自己吸引汪阿姐的方法是「真」，而阿姐亦不時在歌迷面前維護他：「佢應該咁做，我冇要求過佢養我、帶挈我、畀錢我。你有你嘅，我有我嘅，我哋分得好開。婚後一齊住我有畀家用，佢好緊張㗎，佢話『你要養老婆，你唔使養老婆咩？』佢有錢都要攞你㗎！（做汪阿姐老公好開心？）呢啲喺世俗嘅眼光，我唔覺得佢高高在上，我感覺大家好平等。佢有錢、有名氣，我唔介意，亦都唔稀罕，所以冇呢種心態。」

現年76歲的家英哥有三重身份：粵劇大老倌、喜劇聖手、汪明荃丈夫。請他排位，他笑稱：「當然以粵劇為主，其次係電影，跟住就係做人老公。」他在粵劇界60多年，雖然口中說自己已處身如蘇東坡所言「也無風雨也無晴」的境界，但他一直以傳承粵劇為使命。家英哥提到政府新設立文化體育及旅遊局，說：「我同楊潤雄局長唔係好熟，不過都希望佢留意多啲，畀多啲愛心粵劇。過往政府有資助粵劇，但係佢哋只注意40歲以下嘅藝人，我覺得新人要繼續去吸收，唔畀50多60歲嘅老藝人演出，新人就缺乏機會去觀賞同學習。我去申請資助，一次都未試過成功，我心諗，我哋呢啲年紀喺國家嚟講已經係國寶級。」

（即時娛樂）