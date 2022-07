next

張天賦(MC)考唱功的歌曲《小心地滑》氣勢如虹,繼在《Chill Club推介榜》登冠軍寶座後,在昨天(16日)的叱咤903專業推介亦成為第29周冠軍歌,《小心地滑》已上榜13個星期,曾一度陷跌榜邊緣,但此歌韌力十足,上榜3個月終於登頂。MC也在社交網留言:「Thanks everyone and we made it!多謝大家喜愛,新歌快快快快快。」至於新人陳宗澤(CY)的歌曲《神經刀》暫排亞軍位置,只差一步便成為冠軍歌。

