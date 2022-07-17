「群姐」許思敏結婚近半世紀 自爆曾與丈夫鬧離婚 (16:51)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」許思敏，接受商台節目《星光背後》梁泰來訪問。許思敏當特約演員超過35年，早在1980年代已開始拍攝教育電視，多年來遊走電影圈及多間電視台，曾跟不少巨星合作。她透露最欣賞周潤發︰「雖然我們很少有接觸的戲分，但在片場見他對人很好。」

1993年，許思敏有份參演黃秋生的《八仙飯店之人肉叉燒包》。她說︰「最初知道對手是秋生，我有點驚，但Agent指秋生是好人，不用怕。我還記得導演是邱禮濤，那場戲拍了兩日，講秋生殺我們一家。因為與秋生一同演，我又有很多戲分，很大壓力，很緊張，失眠了兩天。秋生好好，很遷就我拍，埋位前跟我閒聊。他演發惡戲時，那班做我仔女的小演員都被他嚇怕。其實當時還拍了秋生砍掉我們的頭顱的戲，或因太恐怖被刪走。」

許思敏24歲結婚，與丈夫育有3子，現在3代同堂有4個孫。她回憶年輕時貪靚又貪玩，因為一場車禍而決定結婚。許思敏說︰「我年輕時算漂亮，我先生很用心追求我。我返工要穿高跟鞋，他天天開車接送。那次，我參加派對後撞車，臉上留下很大傷口。他說『你有什麼傷口，我都愛你！我付錢讓你整容！』，是否很窩心？我當時很擔心，這麼大的傷口，覺得女仔不應那麼貪玩。他對我那麼好，我應該找個歸宿嫁人。」

結婚接近50年，許思敏直言夫婦間已沒有愛︰「邊有咁多愛？咁多年乜愛都無晒啦！」她認為夫妻相處久了一定有拗撬，最重要吵完就算。許思敏回憶與丈夫曾鬧離婚︰「那次他去了澳門賭錢後失蹤！那時電話不方便，我就跟他嘈，他當然又輸錢啦。我之後喊離婚，他沒出聲。我就走了去吃牛腩麵，最後3個仔找我回來就無事！其實有任何拗撬，雙方離開放鬆一陣子就會沒事。我們少見面會好些，我去拍戲，他自己找娛樂。我不擔心他出軌，我常跟他說我忙拍戲，他可以去找個伴。我經常同老公講，夫妻相處就是要包容。」

（即時娛樂）