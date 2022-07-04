金像獎紅地氈｜MIRROR型爆登場 盧瀚霆恨拍驚慄片 (18:08)

人氣男團MIRROR於3年前亮相過香港電影金像獎紅地氈，時隔3年12位成員以表演嘉賓身分亮相今晚（17日）舉行的第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，他們會唱出主題曲《金人》，12子西裝骨骨行紅地氈。

隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（AK），被問到今年要幫金像獎唱主題曲，心情如何時，Lokman說：「當時心情有啲驚訝，金像獎係好大盛事，我哋可以代表MIRROR上呢個大舞台表演，嗰下有種『真係㗎？勁喎！』嘅心情。」

對於今次演出面對很多業界重量級人士，Lokman則說：「有啲緊張，噚日（16日）踩咗台，我哋好緊張亦好集中，好似你咁講台下觀眾係頂級觀眾，大家多咗份緊張同專心。」AK被問到有沒有一種試鏡感覺？他說：「噚日花姐（經理人）都有提我哋，今次表演嘅target未必係電視機前觀眾，而係台下VIP觀眾，我哋綵排時要調一調發放能量去邊度。」

陳卓賢（Ian）和盧瀚霆（Anson Lo）被問到將來MIRROR會以什麼形式參與電影演出？Ian說：「我諗當然想12個一齊拍，但好睇個題材，因為12個聚埋一齊時，變咗好似一班幼稚園學生，可能胡鬧少少，一齊拍會唔會變咗喜劇成分呢？」

Anson Lo則說：「拍笑片梗係好，如果拍驚慄片會仲好玩，我哋12個有唔同好驚青嘅物件同事情，各人每個角色都有一啲好驚嘅嘢都係幾好題材。」

（即時娛樂）