金像獎紅地氈｜林二汶捲是非後首公開露面 承諾再畀心機做音樂 (19:10)

是非纏身的林二汶，今天（17日）亮相在九展舉行的「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」紅地氈。早前二汶被忠實粉絲撰7000字大控訴，又質疑她的信仰是「邪教」、斥假仁假義，及後二汶以長文反駁相關指控。

自事件後首度公開露面的二汶，被問到心情是否平復？她說：「呢排忙緊《聲夢傳奇2》，戰况如火如荼，忙碌係好事，同埋忙學校嘢，準備要表演，忙碌中度過。（沒有看網上評論？）我有時都post嘢，其實好多人都好好，佢哋會DM我，講鼓勵說話及支持說話，我每星期做Live。」

問到怎樣安撫fans？她說：「好多fans跟咗我好多年，如果我再畀心機做音樂，始終都會再見番，同埋我諗呢個時間，好少同大家見面做Live，以前做好多Live經常見到，感覺親切。依家因Covid關係，好多冇實體演出。（受網絡欺凌？）係呀，係呀，不過我啲文章已講咗，我唔可以代佢哋講感受，但無論如何，希望大家都開心番啲。早排不停落雨落得好緊要，有一日個天晴番，其實係會，大家心情都會，我覺得用音樂再聚會係最好，希望做到呢樣嘢，依家暫時音樂創作同發展，放喺《聲夢》。」

至於會否解釋信仰？二汶說：「我喺文章解釋咗，道教有講，修道係一件你參與嘅事，大家可以理解多啲。」

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（即時娛樂）