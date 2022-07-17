金像獎紅地氈｜AK寧辛苦堅持為動畫配音 Tiger拉直頭髮勁飄逸 (19:20)

Edan有份主演的《闔家辣》，上畫3日票房已破千萬元，成績驕人。（娛樂組攝）

人氣男團MIRROR今晚（17日）為金像獎頒獎禮擔任表演嘉賓。呂爵安（Edan）參演的電影《闔家辣》，上畫3日票房已破千萬元，他表示要多謝大家支持，他說：「好感恩今次有呢個機會，希望大家鍾意。」

問到票房反應好，會否穿泳褲慶功？Edan笑說：「過7億就會！」隊長Lokman（楊樂文）和副隊長AK（江𤒹生）在旁贈興，指Edan在《I SWIM》中的泳褲場口快將播出，可當作祝賀電影票房，叫大家密切留意，Edan說：「是的！是的！」

AK將為動畫配音，他指能為自己喜愛的動畫配音，非常興奮、開心：「經理人花姐（黃慧君）曾考慮接不接，因為動畫配音跟演唱會錄音時間好接近，但我堅持想做，寧願辛苦少少。」

陳卓賢（Ian）傳態度不好，被公司打壓，他說：「可能一開始睇到新聞會有少少不開心，現在心情沒怎樣，就當大家幫我宣傳首歌啦！我覺得做自己需要做的事最緊要。（會不會嘗試改掉寡言性格，釋除別人的誤會？）我性格寡言、慢熱，但對熟人都會有多嘴的一面。」同場的Tiger（邱傲然）將一頭鬈髮拉直，變成長直髮，充滿新鮮感。

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（即時娛樂）