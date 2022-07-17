金像獎紅地氈｜陳慧琳預告出新歌 最快明年開演唱會 (19:50)

久未露面的陳慧琳（Kelly）今日罕有參與「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」紅地氈儀式，她坦言︰「因為疫情下未打齊針，家中有老有嫰，我好驚，阿仔終於打齊針。」Kelly透露正在錄歌，新歌快將面世，期望今年內能推出新專輯。她嘆疫情下錄音也有困難，稱有些幕後因要隔離不願來港，我又不想離港，因此錄音工作放下了很久。

至於可會再拍戲，Kelly坦言拍戲辛苦過湊仔，怕要捱夜，要應付對打及跳海等動作場面。不過，她坦言仍有戲癮，只要有好劇本，她都會拍。談到演唱會，Kelly希望最快明年可開騷︰「我想唱新歌，有新鮮感，想開心。我沒想過要淡出娛樂圈，希望疫情盡快過去，可以出來工作，留在家中似家庭教師，很悶。不過，兩個兒子的功課特飛猛進。」

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（即時娛樂）