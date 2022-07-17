金像獎紅地氈｜張家輝首談關詠荷喪弟之痛：心情要自己調較 (20:00)

影帝張家輝今晚（17日）亮相金像獎頒獎禮紅地氈，老婆關詠荷經歷喪弟之痛，有指她當時大受打擊，情緒崩潰。張家輝剛在內地拍戲返港，問到心情如何？他說：「心情要自己調較，大家喺生活上遇到一啲突發事及困難，冇理由成日都咁歡欣，習慣面對歡欣同時，都應該習慣有啲唔開心、有困難同有變化嘅嘢。（關詠荷如何？）佢OK。（身後事搞晒？）搞晒喇！」

張家輝表示將接拍林超賢監製新作，笑問是否要被糟質？他說：「佢一日到黑講呢啲嘢令我好驚，佢話要打好多，我話搵甄子丹會唔會好啲呀？但我同佢拍咁耐，默契都有，我哋應該配合到，操肌就唔使，但要做運動，身手靈活啲。」

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（即時娛樂）