金像獎紅地氈｜85歲謝賢型爆現身 林家棟極速康復：男人嚟喎 (20:18)

影帝林家棟早前因拍戲受傷，傷勢康復神速，今晚（17日）他精神奕奕亮相第40屆香港電影金像獎頒獎禮，家棟得戚地說：「男人嚟喎，梗係挺起胸膛啦！多謝醫護人員，落重藥，食完暈吓暈吓，但好得快，可能平時有運動，快復元！我又要幫四哥（謝賢）安排，他說我不出來，他不過來，其實大會好看重四哥出現，一個資深演員，我就跟醫生講一定要出院，住幾日，不犀利，撞傷氣門，是自己不小心，男人總有內傷！希望盡快歸隊，因為好多未拍，跟我合作那個童星都無事，但現在令大家擔心，我壓力仲大，大家不用擔心，我說無事，叫大家快點埋位，多謝大家關心！」至於同樣有份角逐影帝的85歲謝賢，亦神采飛揚亮相。

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（即時娛樂）