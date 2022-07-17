金像獎｜許冠文想念已故胞弟許冠英 聽老婆話繼續拍喜劇：要笑住喊 (21:00)

第40屆香港電影金像獎頒獎禮今晚（17日）在九展舉行，許冠文（Michael）獲頒終身成就獎，他多謝幾位貴人，包括李翰祥、鄒文懷，還有3位胞弟許冠武、許冠英及許冠傑，他說：「佢哋（3個弟弟）咁多年以來，默默支持住我，因為真係聲都唔敢出，許冠英經常同人講『梗係唔敢出聲，邊敢呀？佢聲大夾惡，又倔強固執，又牙尖嘴利，咪佢講晒囉』。許冠英已經去咗天堂，我知佢今晚一定睇緊，今晚想借呢個機會同佢講，所有你對我嘅批評都係啱嘅，我冇咗你真係唔得，我好掛住你，同埋多謝你，呢個獎大部分都係屬於你。」

許冠文又多謝家人包括老婆仔女及兩個孫：「我太太是所有我喜劇靈感來源，佢有非常樂觀人生態度，佢認為今日天跌落嚟，聽日都會更好，有時我覺得山窮水盡，我想拍悲劇，佢就會鬧我，使乜你拍悲劇畀我哋睇？呢個現實仲唔夠悲，睇新聞就得，段段都係，我哋戴口罩戴兩年幾喇，你一定要繼續拍喜劇，令香港人就算喊，係笑着哭！提醒香港電影嘅兄弟姊妹，未來日子我哋會面對比較困難時光，我哋千祈唔好怕，我哋明天一定會更好，我哋香港人永遠有種精神，就算我哋喊，都係笑住嚟喊。」

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（即時娛樂）