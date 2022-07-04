金像獎｜《時間的初衷》奪電影歌曲獎 趙善恆︰希望大家繼續相信香港有希望 (21:38)

周國賢與樂隊ToNick合唱的《一秒拳王》電影主題曲《時間的初衷》，於「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」上獲頒「最佳原創電影歌曲獎」。ToNick主音兼《一》片導演及主演的趙善恆說︰「我哋會繼續喺香港呢個地方創作，多謝大家！我記得幾年前有另外一首電影主題曲得到呢個『最佳原創電影歌曲』提名，當時我喺第二個頒獎禮度講過，多謝大家令到我哋相信香港仲係一個有希望嘅地方，到今年《時間的初衷》喺呢度拎到呢個獎，我想講我知道好難，但希望大家都繼續可以相信，香港係個有希望嘅地方。避唔到，我哋一齊捱！」

《時》作詞人鄭敏說︰「關於呢首歌，恆仔想寫『一念』。我喺度諗『一念』好似骨牌，我哋當下做嘅決定會影響下一個決定，甚至會影響其他人嘅生命。人又好，事物又好，地方都好，可以消失，但事件永遠存在，都係源自我哋每一個決定。我希望大家會記得相信自己嘅決定，堅持自己嘅決定。最近好多人講多元宇宙，我相信宇宙係咁樣行。大家喺低潮嘅時候，你覺得自己啱嘅決定，可能到頭來，人哋覺得你係錯，或者骨牌未去到最後，已經爛晒、散晒、錯晒，但我希望去到最尾，你哋會相信喺另一個時空入面，你副骨牌會去到最尾，會去到你心目中嘅烏托邦。」

周國賢說︰「我有一段時候以為自己同演戲冇緣分，好多謝恆仔2018年打畀我，問我有冇興趣參與呢部電影。呢部電影前前後後、拍完之後呢幾年間，我自己同整個世界都發生咗好多嘢，呢部電影同呢首歌畀好大嘅力量我。」

「最佳原創電影音樂」是《第一爐香》的坂本龍一；「最佳美術指導」是《智齒》的麥國強、王慧茵。

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（即時娛樂）