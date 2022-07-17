金像獎｜周國忠膺專業精神獎 合十感謝已故石天 (22:20)

第40屆香港電影金像獎頒獎禮今晚（17日）在九展舉行。專業精神獎由周國忠獲得，並由黃百鳴及麥嘉負責頒獎。

麥嘉說：「8個鐘頭為電影工作，你係電影工作者，假如你每日除咗8小時瞓覺，16個鐘頭為電影工作，你可以成為家，即係電影藝術家。假如1日24個鐘頭都係為電影工作，連發夢同瞓覺都諗住電影，你可以成為大師。今日頒獎畀佢呢位仁兄，每日都諗住電影。」黃百鳴則表示：「攞獎呢位周國忠先生，80年代同我哋新藝城剪片，有大師級技術外，最難能可貴係工作態度及笑容。」

周國忠說：「多謝麥Sir及黃生頒獎畀我，從你哋手上接過呢個獎特別有意義，1976年認識你哋兩位開始合作，到依家足足有46年。真係難能可貴，我喺度再次多謝你哋兩位，以前對我支持同愛護，新藝城石天，雖然石天先生已離開我哋，但佢嘅電影，留畀我哋歡笑永遠留喺我哋心中，多謝你石老闆。」

而最佳剪接由《怒火》的彭正熙奪得；最佳視覺效果則由《梅艷芳》的余國亮、梁偉民、洪敏詩和林嘉樂獲得；最佳音響效果則由《梅艷芳》杜篤之和吳書瑤奪得；最佳原創電影音樂則由《第一爐香》的坂本龍一獲獎；最佳服裝造型設計則由《梅艷芳》吳里璐及葉嘉茵奪得。

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（即時娛樂）