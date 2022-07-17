SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
出爐金像影后劉雅瑟︰香港電影給我一道曙光 (23:51)
金像獎｜最佳男配角馮皓揚心情激動︰發夢才想過會得獎 (23:35)
孫藝珍停工安胎 煮韓日意美食餵飽玄彬 (23:24)
第40屆香港電影金像獎得獎名單 (23:23)
金像獎｜已故陳木勝憑《怒火》膺「最佳導演」 (23:13)
金像獎｜《怒火》膺最佳電影 全晚奪得4個大獎 (22:57)
金像獎｜梁仲恆王丹妮合唱《似水流年》 悼念已故電影人 (22:52)
金像獎｜85歲謝賢膺最佳男主角 成最年長影帝 全場站立拍掌 (22:45)
金像獎｜劉雅瑟揮低吳君如鞏俐 憑《智齒》首奪影后 (22:39)
羅啟銳月初猝逝 女友張婉婷面露笑容現身金像獎頒獎台 (22:30)
金像獎｜周國忠膺專業精神獎 合十感謝已故石天 (22:20)
金像獎｜馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》首奪最佳男配角 (22:08)
金像獎｜王丹妮感激梅艷芳 家人的愛令她跳出舒適圈接受挑戰 (21:51)
金像獎｜《時間的初衷》奪電影歌曲獎 趙善恆︰希望大家繼續相信香港有希望 (21:38)
金像獎｜廖子妤憑《梅艷芳》首奪最佳女配角 激動落淚：多謝Ann姐 (21:12)
金像獎｜許冠文想念已故胞弟許冠英 聽老婆話繼續拍喜劇：要笑住喊 (21:00)
金像獎｜王丹妮奪最佳新演員 爆喊感激廖啟智教導 (20:50)
金像獎｜許冠文膺終身成就獎自覺好命 笑稱：咁快同我埋單？ (20:40)
金像獎紅地氈｜85歲謝賢型爆現身 林家棟極速康復：男人嚟喎 (20:18)
金像獎紅地氈｜周秀娜透視長裙超性感︰一步一驚心 (20:08)
金像獎紅地氈｜張家輝首談關詠荷喪弟之痛：心情要自己調較 (20:00)
金像獎紅地氈｜陳慧琳預告出新歌 最快明年開演唱會 (19:50)
金像獎紅地氈｜姜濤赴美拍台灣電影 開Ig直播冧姜糖 (19:40)
羅家英讚係勤力好老婆 汪明荃︰他可能講笑 不能盡信 (19:30)
金像獎紅地氈｜AK寧辛苦堅持為動畫配音 Tiger拉直頭髮勁飄逸 (19:20)
金像獎紅地氈｜林二汶捲是非後首公開露面 承諾再畀心機做音樂 (19:10)
金像獎紅地氈｜林明禎收起性感不怕被搶風頭︰今晚個個都是主角 (19:00)
炎明熹內地爆紅認身價有調整 下周金曲頒獎禮有得獎信心 (18:40)
韓國女團aespa日本成員Giselle 被批跳舞甩拍錯步 (18:29)
張敬軒半夜3點勸通宵排隊女粉絲回家不果 嘆追星都要安全第一 (18:28)
金像獎紅地氈｜Jer入圍原創電影歌曲：得唔得到獎係其次 (18:18)
金像獎紅地氈｜MIRROR型爆登場 盧瀚霆恨拍驚慄片 (18:08)
鍾柔美詹天文未聽聞After Class 9月亞博開騷 (18:00)
宋宛穎指「爆炸頭」徐麟廣東話有待改進 期望比賽時有驚喜 (17:51)
陳美齡暗示將榮升嫲嫲︰稍後或有好消息公布 (17:41)
聲生不息｜炎明熹曾比特互動勁吸睛 47歲李玟騷腹肌揈水髮跳唱 (17:33)
樓價有得估︱高海寧想搬近沾旺氣 黎諾懿︰我得1架車同幾千存款 (17:21)
真人版《幽遊白書》明年底Netflix首播 志尊淳演藏馬 (17:13)
樓價有得估︱鄭裕玲重安全私隱 拒再讓家居曝光 (17:02)
巴黎鐵塔做背景 畢彼特宣傳新片《殺手列車 》 (16:52)
「群姐」許思敏結婚近半世紀 自爆曾與丈夫鬧離婚 (16:51)
Ian新歌MV上架2天 破132萬點擊 發文訴心聲：從傷痛學會調節距離 (16:36)
李麗珍由珍妹變「珍婆婆」 盼能繼續拍戲：支持本地電影 (16:26)
鄭融性感麥花臣開騷 盼明年入行20周年踏上紅館舞台 (16:16)
李駿傑繼《半》後再有新作 新歌《九》7‧18派台 (16:05)
張天賦《小心地滑》韌力十足 上榜13周 成為叱咤冠軍歌 (15:54)
BTS成員Suga現身PSY濕身騷 跳唱《That That》 (14:47)
金像獎｜《怒火》膺最佳電影 全晚奪得4個大獎 (22:57)
文章日期：2022年07月17日
Share
已故導演陳木勝生前執導的電影《怒火》，成為「第40屆香港電影金像獎」的「最佳電影」。（ViuTV網上視頻截圖）
prev
next
已故導演陳木勝生前執導的電影《怒火》，成為「第40屆香港電影金像獎」的「最佳電影」。《怒火》今晚在頒獎禮上同時獲頒「最佳動作設計」、「最佳剪接」、「最佳導演」，合共贏得4個大獎。
（即時娛樂）
Share
MORE
第40屆香港電影金像獎得獎名單 (23:23)
金像獎｜已故陳木勝憑《怒火》膺「最佳導演」 (23:13)
金像獎｜梁仲恆王丹妮合唱《似水流年》 悼念已故電影人 (22:52)
金像獎｜85歲謝賢膺最佳男主角 成最年長影帝 全場站立拍掌 (22:45)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK