金像獎｜《怒火》膺最佳電影 全晚奪得4個大獎 (22:57)

已故導演陳木勝生前執導的電影《怒火》，成為「第40屆香港電影金像獎」的「最佳電影」。（ViuTV網上視頻截圖）

已故導演陳木勝生前執導的電影《怒火》，成為「第40屆香港電影金像獎」的「最佳電影」。《怒火》今晚在頒獎禮上同時獲頒「最佳動作設計」、「最佳剪接」、「最佳導演」，合共贏得4個大獎。

（即時娛樂）