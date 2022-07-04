COLLAR新歌評價兩極 Gao唔介意負評 認仍有進步空間 (14:59)

女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）與蘇雅琳（Ivy So），今天（18日）到尖沙嘴出席新手機Pop-up store活動，兩人同獲贈新手機，但其餘6位成員無份，Ivy表示會為隊友影靚相補數，又踢爆Gao愛拍攝隊員瞓覺和醜態。

Gao解釋只想留住大家最自然的面貌，又自嘲是隊中最多醜態的一個，最靚是Ivy。問到電話內有沒有儲存私密照和資料？Gao說：「影裸照？我希望不會影到，也不想見到。」

提到COLLAR新歌《OFF/ON》評價兩極，Gao表示有看意見，即使有負評都不太介懷，皆因都是講出事實：「唱歌和跳舞做得未夠好，仍有進步空間，希望我們未來每個作品愈來愈好，讓大家看到進步和開心。」對於MV造型被指怪誕，Ivy稱是刻意配合歌曲主題，表達鬱悶變刺激意境。

另外，Gao又透露最近伙拍ERROR成員梁業（肥仔）﹑何啟華（阿Dee）和楊安妮（Win Win）主持街舞比賽節目，重遇好多舞者朋友，挑起自己的跳舞癮，考慮向監製自薦顯身手。

此外，COLLAR另一成員Candy（王家晴）拍攝彩色隱形眼鏡廣告，日前她拍宣傳片，獲拍攝團隊讚工作認真，每拍完一個鏡頭都看playback，務求效果完美。

（即時娛樂）