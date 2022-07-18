廖子妤自爆曾飲醉捧起古天樂 王丹妮孖老公羅孝勇惜獎 (15:34)

廖子妤和王丹妮昨晚（17日）於《第四十屆香港電影金像獎》中，憑電影《梅艷芳》分別奪得「最佳女配角」和「最佳新演員」，該片同時奪得「最佳服裝造型設計」、「最佳音響效果」和「最佳視覺效果」，以5獎成大贏家。在慶功宴上，2人與古天樂拎住獎座合照，升呢金像女配的廖子妤笑指獎座十分重手。

對於失落影后，王丹妮表示：「我只是新人第一套戲，不要想到那麼大（獎項）先，路途仍然很遙遠，會繼續努力奔馳，得獎已是很好的開始和鼓勵。」

廖子妤則表示由馬來西亞來港發展已10年，這個獎可說是一個里程碑，2人現時在新戲《毒舌大狀》中再度合作，戲中還有黃子華，廖子妤說：「子華神這日真的很靚仔呀！又有謝君豪這種實力派，是難得機會。」

問到慶功宴上是否不醉無歸？廖子妤自爆到場前，已吃了3粒「酒筲箕」打底，但司機說沒有用，叫她吃牛油，她說：「希望第2天不太辛苦啦，我酒量不行的，但喜歡醉酒放鬆感覺，我更試過醉了捧起古天樂，但我不記得，是事後游學修告訴我的。（古天樂有沒有嬲？）我有問游學修，他說應該沒有，始終是我生日。」

問到可有計劃「衣錦還鄉」，帶獎項回馬來西亞給父母看？廖子妤直言很想，但仍有工作在身，希望快些不用隔離，便有多些時間陪家人。

王丹妮期待和家人吃飯慶祝，老公羅孝勇昨晚在台下支持外，亦現身慶功宴，他們大方合照，當現場起哄要二人咀嘴時，王丹妮幫口解圍說：「他怕醜呀！」最後齊齊惜獎代替。

（即時娛樂）