魏浚笙拍微電影獨白內心戲獲讚 鄭中基壓軸登場超驚喜 (17:06)

吳海昕和魏浚笙因拍《I SWIM》而人氣急升。（大會提供）

魏浚笙（Jeffrey）和吳海昕（Sofiee）因拍攝ViuTV劇集《I SWIM》而人氣急升，2人早前為米線店拍微電影，這齣微電影取材自真人真事，講述近2、3年港人日常所經歷的百感交集，內容暖心。微電影還有令人會心微笑的彩蛋，邀請鄭中基（Ronald）壓軸登場，與米線店姐姐高手過招，驚喜度十足。

Jeffrey演戲經驗不多，但於微電影中流露的喊戲，卻極具感染力，淚水徐徐流出來，令不少粉絲心碎。對於演戲，Jeffrey自認仍有進步空間：「無論微電影，還是電視劇，我都會事前為角色做很多準備，思考角色的背景與想法。」

在微電影前段中，Jeffrey表現開朗樂天，於疫情下保持正面積極；當他將要離港時，珍惜與摯親相處重要，其間他眼泛淚光，咬牙抿嘴故作堅強更流露青葱少年感，將硬朗與脆弱融和地表現，以實力粉碎「花瓶」的謠言。

對於大家正面評價，Jeffrey謙虛說：「很感謝彭秀慧老師在演戲課上的指導。這次的團隊十分專業，加上我與Sofiee在《I SWIM》剛合演師生，所以更有默契。」因為《膠戰》中讀錯音而被稱為「煨sir」的Jeffrey，非常重視微電影旁白錄音：「這次特別緊張，希望咬字正確清晰的同時，旁白亦可以令觀眾看得更投入及感動。」

Sofiee對微電影故事相當感慨：「的確就如Jeffrey在旁白所說，這是個似曾相識的故事。去年冬天因疫情要禁堂食時，我就試過弄丟鎖匙而回不了家，要在公園吃外賣。似乎倒霉透了，但冷風在吹時，手中的外賣卻十分溫暖，還有親友與fans的安慰，生活其實並不算苦，因為我們還有大家相伴，共同細嘗生活百味！」

這次微電影的壓軸神秘嘉賓Ronald，同樣以操口音的角色深入民心，這次在彩蛋中他就與米線店姐姐擦出火花：「聽到她嗌『wee～汪奴』（Ronald）已要打開menu掩面偷笑，她聲音有種獨特的磁性，很過癮。」

（即時娛樂）