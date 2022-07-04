已故歌后梅艷芳出道40年 歌迷會辦海報展懷念 姨甥Royce隔空合唱 (17:52)

今天（7月18日）是已故歌后梅艷芳（梅姐）出道40年，40年前的今天，梅艷芳憑《風的季節》一鳴驚人，勇奪第一屆新秀冠軍，從此踏上百變璀璨星途。

為紀念梅姐出道40年，歌迷會「芳心薈」與「電影雙週刊」合作，印製《梅艷芳、海報集》修訂版，其中包括梅艷芳的唱片﹑演唱會﹑電影及廣告等海報，而這批海報是梅姐在香港樂壇及演藝界輝煌成就，同時也記錄香港文化的發展及香港演藝界黃金歲月。

莫鎮賢和文佩玲今天（18日）到深水埗，出席「芳心薈」歌迷會舉辦的「梅艷芳出道40周年紀念海報展」，展出梅姐昔日演出的電影和演唱會海報等。會上播出梅姐出道40周年，來自世界各地共80人與梅姐隔空大合唱，居住在加拿大的姨甥﹑梅愛芳大仔Royce，也與阿姨梅艷芳合唱。

莫鎮賢最喜歡《東方三俠》電影海報，說：「梅姐在戲中是做自己，她本身就是女俠，出名仗義助人，對我們這些同門師弟妹十分照顧。我參加新秀都是因為梅姐，當年我在日本讀書，她打電話給我，說我是屬於舞台，叫我返港參加新秀。」文佩玲指自己入行時，是梅姐最忙的時候，但在些大型節目上遇上，梅姐對他們這些後輩仍照顧，細心提點，並說：「梅姐好勤力，見到她這樣，我們也不敢偷懶。」

文佩玲透露其22歲的女兒原本只聽韓國歌，自從聽了梅姐的歌曲後便著迷，現在大部分梅姐的歌曲都識唱。問到女兒會否入行做歌星？她說：「不會了，她沒興趣。」

（即時娛樂）