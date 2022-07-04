ViuTV直播金像獎收視破10點 《I SWIM》首周吸37.6萬觀眾 (19:28)

《童時愛上你》收視再跌，僅得13.8點。（劇照）

無綫電視今天（18日）公布上星期（7月11日至7月17日）三台收視。昨晚（17日）ViuTV播出的「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」，收視為10.4點（觀眾人數約67.5萬），至於無綫播映長達2小時45分鐘的《聲生不息》，收視為13.5點（觀眾人數約87.7萬），比上周下跌3.2點，流失約20.7萬觀眾。

至於ViuTV原創劇《I SWIM》首周收視為5.8點（觀眾人數約37.6萬），比起《冥冥之中》結局周2.9點收視，足足升了1倍，連帶之後播映的《金像玩家》亦有3.7點收視（觀眾人數約24萬）；至於無綫同時段的《童時愛上你》，再比上周微跌0.2點，有13.8點收視（觀眾人數約89.6萬）。無綫劇《回歸》首周收視則為17.2點（觀眾人數約111.7萬），最高收視節目依然是《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》。

香港開電視方面，劇集《黑金風暴》收視為3.3點（觀眾人數約21.4萬），同上周一樣沒有起跌，但最高收視節目仍是《空間改造王》，收視為3.7點（觀眾人數約24萬）。

（即時娛樂）