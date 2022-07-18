魏浚笙盼跟偶像周星馳學習 袁澧林唔想另一半太靚仔 (20:10)

人氣男神魏浚笙和文青女神Angela外型合襯，2人在劇中演小情侶，有接吻鏡頭。（劉永銳攝/劇照）

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）參演ViuTV原創劇《I SWIM》，焦點集中在他與劇中演員比併健碩身形與泳術之外，他與文青女神袁澧林（Angela），首度合演小情侶，配搭新鮮兼外型合襯。2人最難忘拍攝一場水底戲，鏡頭前畫面氣氛浪漫，拍攝背後他們浸水數小時，凍到入心入肺，Jeffrey更一度有窒息唞不到氣感覺，盼望觀眾看到他們的認真和誠意。

劇中Jeffrey飾演余浪沖，與Angela飾演的施詠有感情線；他們記得拍水底跳舞戲時，水溫僅得攝氏幾度，過程辛苦，但感覺經典又開心難忘。Angela大讚Jeffrey閉氣潛水出色，做動作又靈活，相反她能力有限：「在水溫很凍情况下，我能力低至得3成，原本可以閉氣20秒，變成只有10秒。那場戲NG多次重覆拍攝，近3小時才完成。」

Jeffrey早已公開有拍拖多年的女友兼經理人Evelyn，Angela欣賞對方性格專一，但她覺得Jeffrey外型太完美，不是她那杯茶，她說：「如果他不是與經理人關係好穩定，一定會有好多女仔埋身，惹來狂蜂浪蝶，我覺得會缺乏安全感，不需要找太靚仔男友。」

被Angela狂讚靚仔的Jeffrey，突然模仿偶像周星馳，用搞笑語氣回應：「其實世代對我有誤解，小弟『笨』唔係一個靚仔！小弟是一位專業演員。從小很喜歡看周星馳電影，我人生受他影響，無論style、說話及喜好都似他。日常和朋友說話會用他金句外，今次拍劇某些對白，都有模仿他的語氣，有場戲就有少少似《食神》。如果有生之年，能夠跟周星馳前輩學習，真是死而無憾。」

獲網民讚演得夠放的Jeffrey，想挑戰演流浪漢，或者一些與自己反差好大角色；由於仍是新人，會用謙卑學習心態工作不敢隨便自滿。如果演出被彈，他願意接受負評然後改進。

（即時娛樂）