白色強人II｜陳豪演花弗醫生 實情一支公 胡定欣拒做第三者拆散馬國明唐詩詠 (20:17)

陳豪（阿Mo）、馬國明、郭晉安、胡定欣及唐詩詠等，今天（18日）於尖沙嘴宣傳下周一首播的新劇《白色強人II》。劇集雲集3位視帝2位視后，問到新加入的阿Mo和定欣會否感壓力？阿Mo表示不會，知道上輯成績不錯，能參與反而感到很雀躍。

他們亦不擔心戲分分配問題，阿Mo說作為有資歷演員，對這些都無所謂，最緊要重質不重量，演好角色融入劇中。定欣指各人作用不同，有衝撞反而有火花。

劇中阿Mo演花弗醫生，笑言監製羅永賢安排很多女朋友給他，但實際由頭到尾都是一支公，他說：「表面好像很花弗，其實是浪子，但得個『浪』字。」定欣則表示無介入馬國明與詩詠之間，在傾劇本時已叮囑監製，千萬不要寫她是第三者拆散他們，她說：「他們這對CP值太高了，不要輕舉妄動，男女之間不一定談戀愛，都可以是互相欣賞。」

定欣又笑言雖然劇中感情線平淡，但一樣有看頭。是否有很多親熱場口？她笑說：「我都想呀，但沒有，劇中得我跟阿Mo孤家寡人，看著另外兩對親熱，我們得個望字，望到我流口水，應該寫我和阿Mo一對。」

另外，談到陳茵媺近日頻頻上載泳裝照，獲網民讚身材弗爆。陳豪表示因太太即將要開工，見小朋友的時間會減少，他說：「太太已闊別拍劇10年，當然拿出所有精神和心血，希望以最佳狀態示人，我絕對支持。」

（即時娛樂）